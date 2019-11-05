«Информационно-психологическое давление»: как НАТО наращивает военную активность в Прибалтике

В Литве 4 ноября начались международные военные учения НАТО «Железный волк — 2019-II». Об этом сообщила пресс-служба Вооружённых сил Литовской Республики. В двухнедельных манёврах недалеко от восточной границы страны примут участие около четырёх тысяч военнослужащих из 11 стран Североатлантического альянса, а также около тысячи единиц военной техники. Аналитики отмечают, что это второй этап учений — первый состоялся летом. По мнению экспертов, такой формат позволяет «растянуть по времени» информационно-психологическое давление на Москву и продемонстрировать населению готовность защитить его от «российской угрозы».

В Литве 4 ноября стартуют международные военные учения НАТО «Железный волк — 2019-II». Об этом сообщается на официальном сайте Вооружённых сил Литовской Республики.

«На полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса (Швенчёнеляйский район), а также в гражданских районах вокруг полигона во время учений будет использоваться принцип «силы против сил», когда подразделения, участвующие в учениях, «сражаются» друг с другом на поле боя — это позволяет максимально приблизить операции к реальным условиям сражения», — приводит заявление ведомства Sputnik Литва.

Основной этап манёвров будет проходить в городе Пабраде, недалеко от восточной границы страны, вплоть до 18 ноября. В учениях примут участие около четырёх тысяч военнослужащих из Литвы, Эстонии, США, Великобритании, Германии, Бельгии, Чехии, Польши, Норвегии, Нидерландов и Португалии.

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В мероприятиях задействуют около тысячи единиц военной техники, в том числе танки, боевые машины пехоты, бронетехнику, артиллерийские орудия и административный транспорт.

По данным литовских ВС, цель учений — «обеспечить взаимодействие при планировании и проведении наступательных и оборонительных операций».

Стоит отметить, что в сентябре в Литовскую Республику прибыл американский танковый батальон. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Литвы. Отмечается, что это соединение будет дислоцировано вблизи города Пабраде до весны 2020 года. Вильнюс как принимающая сторона возьмёт на себя все расходы, в том числе за размещение военнослужащих и логистику.

«Мы неуклонно и терпеливо стремимся к расширению долгосрочного военного присутствия США в Литве и во всём регионе… Присутствие американских военных сил является важнейшим фактором сдерживания и будет содействовать усилиям НАТО в Балтийском регионе», — приводит ведомство слова министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса.

Учения НАТО «Серебряная стрела — 2019» в Латвии, 5 октября 2019 года Reuters © Ints Kalnins

Американский батальон в Литве будет состоять из 500 военнослужащих, 30 танков Abrams, 25 боевых машин пехоты Bradley и ещё 70 транспортных средств.

Сухопутные силы Соединённых Штатов дислоцируются в балтийских странах и государствах Восточной Европы уже более пяти лет в рамках операции «Атлантическая решимость», которую проводит армия США.

Напомним, летом на территории Литвы уже проводились учения «Железный волк — 2019-I», они продолжались в течение двух недель, в них были задействованы около четырёх тысяч военнослужащих из десяти стран НАТО, а также около тысячи единиц военной техники. Тогда манёвры проходили как на оборудованных полигонах, так и на гражданских территориях.

«Отрабатывает новые формы манёвров»

«Железный волк» — далеко не единственные учения, проходящие на территории Прибалтики.

Эксперты отмечают, что за последнее время Североатлантический альянс значительно увеличил число таких тренировок в регионе.

Весной в Балтийском регионе проходили международные манёвры «Яростный молот», масштабные учения «Весенний шторм», в которых были задействованы около десяти тысяч военнослужащих, а также натовские учения «Летний щит XVI».

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В июне в акватории Балтийского моря прошли крупномасштабные военно-морские учения НАТО Baltops 2019, которые возглавляло командование 2-го оперативного флота ВМС США. В манёврах принимали участие 12 тысяч военнослужащих из 18 стран — членов блока. Были задействованы 44 военных корабля, 40 самолётов и вертолётов.

Не обошлось без учений НАТО и осенью: в начале октября в Латвии закончились манёвры «Серебряная стрела — 2019», а уже в конце месяца стартовали учения «Яростный топор» под руководством Вооружённых сил Великобритании.

Российская сторона неоднократно подчёркивала, что участившиеся военные тренировки в Прибалтике и активизация деятельности Североатлантического альянса у границ России ведут к росту напряжённости в регионе.

Как отмечает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, проводя учения «Железный волк» в несколько этапов и в целом наращивая интенсивность подобных мероприятий в регионе, НАТО «отрабатывает новые формы манёвров, а также свои стратегические планы» в условиях изменившейся военно-политической реальности.

«Сегодня блок решил разбить учения на этапы. Это нужно им, чтобы, в первую очередь, растянуть по времени информационно-психологическое давление на Россию, которая, по их мнению, является якобы агрессором. Кроме того, таким способом они пытаются вселить в головы европейских обывателей мысль, что затянувшиеся манёвры свидетельствуют о готовности защитить их от любой угрозы, в том числе и от надуманной «российской», — заявил эксперт в беседе с RT.

Учения НАТО Baltops 2019 в Латвии Reuters © Ints Kalnins

По мнению Кошкина, Североатлантический альянс, «придвинув ещё ближе» военную инфраструктуру к границам России, стремится теперь её апробировать.

«В НАТО хотят довести переброску войск до определённой степени совершенства и продемонстрировать свои возможности», — отметил аналитик.

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Подобное мнение разделяет и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. По его словам, разделение учений «Железный волк» на два этапа — это определённый подход НАТО, которое применяет блок, чтобы замаскировать масштаб манёвров.

«Кроме того, учитывая, что военные тренировки проходят в непосредственной близости от литовско-белорусской границы, а Белоруссия и Россия — союзные государства, предполагается, что такие мероприятия будут вызывать напряжённость как в Москве, так и в Минске», — сказал эксперт в комментарии RT.

При этом Оленченко указал, что учения в Балтии инициируют в основном Соединённые Штаты.

«США устраивают эти манёвры под зонтиком НАТО и готовят своих военнослужащих для гипотетических военных действий против России. Стандартный сценарий альянса предполагает вторжение под видом отражения какого-либо нападения. Сейчас в Прибалтике прорабатывается именно такой ход событий, в то время как балтийские республики превратились в военный плацдарм для тренировок американских военнослужащих», — пояснил аналитик.

Показательные выступления

По мнению аналитиков, чтобы объяснить рядовым гражданам необходимость проведения такого большого количества военных учений в балтийских республиках и мотивировать военнослужащих, руководство этих стран заявляет о так называемой российской угрозе.

Так, накануне глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс сообщил, что ВС государства готовы противостоять российским войскам в случае якобы возможного вторжения.

«Что мы будем делать, если в Латвии где-то появятся «зелёные человечки»? Мой ответ таков: мы — маленькое общество, этих «фруктов» мы знаем! Мы их просто выкинем и нейтрализуем», — приводит слова Пабрикса издание Baltijas Balss.

А в середине июля с подобным заявлением выступил и литовский министр обороны Раймундас Кароблис. По его словам, даже незначительное присутствие военных США на постоянной основе в государствах Балтии «серьёзно усилит сдерживающий потенциал НАТО» в отношении России. Об этом Кароблис заявил в интервью американскому оборонному порталу Defense News.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис globallookpress.com © Amber I. Smith

«Давайте начистоту: США — это самый мощный союзник, и их сдерживающее влияние нельзя сравнить с ролью других союзников. Я убеждён в том, что Россия не осмелится прощупать НАТО в том случае, если американские боевые подразделения будут находиться в трёх прибалтийских государствах на постоянной основе», — заявлял Кароблис.

В Москве, впрочем, не раз опровергали подобные обвинения и подчёркивали, что миф о «российской угрозе» альянс использует для увеличения своего военного присутствия на восточном фланге.

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Ещё в апреле прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам переговоров Владимира Путина с эстонским лидером Керсти Кальюлайд отмечал, что опасения балтийских республик являются совершенно безосновательными. По его словам, они «искусно подогреваются со стороны натовских военачальников и заокеанских политиков». Комментировал ситуацию и российский лидер, назвав такие домыслы «полным бредом».

«Послушайте, думаю, что все здравомыслящие люди, которые реально политикой занимаются, понимают, что ссылки на угрозы со стороны России в отношении, скажем, Прибалтики — это полный бред… Вы что, реально предполагаете, что мы собираемся завоевать Прибалтику, используя ядерное оружие, что ли? Что за бред», — отметил Путин в интервью Bloomberg в 2016 году.

По мнению Андрея Кошкина, учения НАТО требуют «определённого информационного сопровождения» — агрессивных выпадов в сторону России, — чтобы воздействовать на жителей Прибалтики и военнослужащих.

«У натовских военных далеко не всё здорово получается в ходе учений, и солдат надо как-то мотивировать. Многочисленные манёвры блока демонстрируют, что сам процесс координации действий между войсками из разных государств далеко не совершенен и требует тщательной доработки. Однако альянсу надо показать, что блок востребован, процветает и развивается», — отметил аналитик.

При этом Кошкин подчёркивает, что страны Прибалтики необоснованно обрушиваются с обвинениями на Россию.

«Однако властям балтийских стран как-то надо выбивать деньги на содержание своих армий и военных чиновников, поэтому они и прибегают к таким методам, как очернение российской стороны. Иначе как объяснить все траты, если не будет «российской угрозы»?» — констатировал эксперт.

В то же время НАТО предпочитает «верить в агрессивные намерения России и уличать Москву в новых грехах», чтобы убедить страны Восточной Европы в чрезвычайной важности присутствия Североатлантического альянса в регионе, полагает Кошкин.

«НАТО пытается доказать, что Европе не нужна своя армия, которая будет бессильна перед лицом якобы «нарастающей опасности» со стороны России», — заявил аналитик.

Источник: Россия Сегодня