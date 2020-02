Иранская драма и документалка о войне: подведены итоги Берлинского кинофестиваля — 2020

29 февраля были подведены итоги 70-го Берлинского кинофестиваля. Главные награды в этом году присуждало международное жюри во главе с Джереми Айронсом.

Триумфатором вечера стал Мохаммад Расулоф, снявший ленту «Здесь нет зла» (Sheytan vojud nadarad). Фильм состоит из четырёх историй о человеческом выборе. Режиссёр не смог присутствовать на церемонии, поскольку ему запрещено покидать Иран.

Лучшим режиссёром стал южнокорейский постановщик Хон Сан Су. На фестивале он представлял картину «Женщина, которая убежала» (Domangchin yeoja). Гран-при жюри получила Элиза Хиттман за ленту «Никогда, редко, иногда, всегда» (Never Rarely Sometimes Always). В победной речи режиссёр отметила, что она впервые принимает участие в Берлинском кинофестивале.

Председатель жюри Джереми Айронс вручил приз за выдающиеся художественные достижения оператору ленты «Дау. Наташа» Юргену Юргесу.

Бернис Бежо представила награду за лучший сценарий — она досталась братьям Фабио и Дамиано д’Инноченцо за фильм «Плохие сказки» (Favolacce). Также французская актриса вручила серебряного медведя за лучшую мужскую роль Элио Джермано, который сыграл итальянского художника Антонио Лигабуэ в ленте Джорджо Диритти «Я хотел спрятаться» (Volevo nascondermi).

Братья д’Инноченцо Reuters © Fabrizio Bensch

Звания лучшей актрисы фестиваля была удостоена Паула Бер за роль в картине «Ундина».

Специальный серебряный медведь 70-го Берлинале достался Бенуа Делепин и Густаву де Кервену (Франция, Бельгия) — создателям фильма «Удалить историю» (Effacer l’historique) о проблемах современного общества, полагающегося на технологии и интернет.

Вместе с секцией «Столкновения» в этом году были учреждены отдельные награды за лучшую режиссуру и лучший фильм, а также особый приз жюри. Последний достался Сандре Вольнер, поставившей картину «Проблемы с рождением» (The Trouble with Being Born).

Лучшим постановщиком секции стал румын Кристи Пуйю. Жюри назвало его ленту «Мальмкрог» (Malmkrog), основанную на текстах философа Владимира Соловьёва, «настоящим столкновением». Лучшим же фильмом программы был признан «Работа и дни (Таёко Сиодзири в бассейне Сиотани)» режиссёров С.В. Винтера и Андреса Эдстрёма.

Награду «Особое упоминание GWFF» получила Мелани Вальде. Её лента «Голые животные» (Nackte Tiere) был представлен в программе «Столкновения», которая в этом году проводилась впервые. Звание лучшего фильма по версии жюри GWFF была удостоена картина «Протоки» (Los conductos) Камило Рестрепо, созданная в совместном производстве Франции, Колумбии и Бразилии.

Победителем фестиваля от документального кино стала французско-камбоджийская картина Рити Панха «Облучённые» (Irradiés), повествующей об ужасах Второй мировой войны — концлагерях, атомных бомбардировках и геноциде. Лучшей короткометражкой выбрали ленту «Т» представительницы США Кеши Рэй Уизерспун.

Приз Audi получил Адриен Мерижо за ленту «Гений места» (Genius Loci). Серебряного медведя за режиссуру короткометражного фильма присудили создателю «Филипиньяны» (Filipiñana) Рафаэлю Мануэлю.

Берлинский кинофестиваль появился в 1951 году и вошёл в тройку крупнейших смотров в Европе вместе с Каннским и Венецианским. До 1956-го он не имел официального международного статуса, и победителей в дебютный год выбирало национальное жюри, а с 1952-го по 1955-й проводилось голосование в иностранных журналах.

Награда за лучший фильм «Здесь нет зла» Reuters © Fabrizio Bensch

Первый фестиваль в 1951 году открыла «Ребекка» Альфреда Хичкока. В тот год категории ещё были определены жанрами — отдельно друг с другом соревновались драмы, комедии, триллеры, приключенческие, музыкальные, документальные, научные, рекламные и короткометражные фильмы.

Кинофестиваль и связанные с ним мероприятия ежегодно посещают около 20 тыс. профессионалов из более чем 130 стран, в том числе более 4,2 тыс. журналистов.

В 1970 году на фестивале разгорелся скандал, связанный с вручением картине o.k. Михаэля Ферхёвена «Золотого медведя». Сюжет ленты был посвящён преступлениям американских военных во Вьетнаме, и режиссёр Джордж Стивенс неофициально попросил исключить её из программы. Этот факт был предан огласке, жюри обвинено в цензуре и распущено. В итоге, в 1970-м главная награда так и не была вручена.

В 1978 году жюри решило отметить главной наградой фестиваля не один фильм, а целую страну — «Золотой медведь» был вручён Испании, которую на смотре представляли картины «Что сказал Макс» Эмилио Мартинеса Ласаро, «Форели» Хосе Луиса Гарсии Санчеса и короткометражка «Лифт» Томаша Муньоса.

Последний на сегодняшний день отечественный обладатель «Золотого медведя» — фильм «Тема» режиссёра Глеба Панфилова. Картина была выпущена в 1979 году, но из-за цензуры в СССР попала на Берлинский кинофестиваль лишь в 1987-м.

Источник: Россия Сегодня