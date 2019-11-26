Иркутский губернатор-коммунист не увидел смысла повышать зарплаты бюджетникам

@Lshot / Telegram

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко не видит смысла в повышении зарплат бюджетникам. Об этом он заявил на встрече с жителями Зиминского района, соответствующее видео публикует Telegram-канал Life Shot.

Так глава региона ответил на вопрос местной жительницы, которая спросила у него, почему убрали надбавку за стаж у среднего медперсонала. «Оплата бюджетникам — это такая общая беда российская. Одним поднимут, у других, получается, по сравнению с ними меньше. Другим поднимут — получается опять перекос и так далее. То, что попало в [майские] указы президента — подняли два года назад, не попало — в прошлом и в этом [году]. Какие-то бессистемные сигналы идут из Москвы, за которыми я, честно говоря, не вижу смысла», — заявил он.

9 октября Левченко внес в заксобрание законопроект об увеличении своего должностного оклада. Глава региона предложил увеличить свой оклад на 44 процента — с 18,8 до 27,2 тысячи рублей. В пресс-службе губернатора Иркутской области позднее заявили, что чиновник захотел повысить себе зарплату из-за указа президента по индексированию заработной платы госслужащих с 1 октября 2019 года.

Сам губернатор Иркутской области заявил, что повышение его оклада необходимо, чтобы решить вопрос с увеличением зарплат работникам бюджетных организаций.

Левченко стал губернатором Иркутской области в 2015 году. Он является членом президиума КПРФ.

Источник: Лента.Ру