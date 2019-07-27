Иркутский Тулун снова затопило

27 июля 2019     18
Иркутский Тулун снова затопило

В Тулунском районе Иркутской области, который пострадал от наводнения в конце июня, снова произошло подтопление домов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области, передает «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что за последние сутки в регионе выпала почти месячная норма осадков. Из-за этого многие жилые дома и придомовые участки в Нижнеудинске и Тулуне были вновь подтоплены. Также зафиксирован подъем воды на реке Большая Белая в Черемховском районе (450 сантиметров при критической отметке в 420 сантиметров).

В Иркутскгидромете заявили, что в ближайшее время ожидается повышение уровня воды в других реках области. «Сильные и очень сильные дожди ожидаются в Тулунском, Нижнеудинском и Зиминском районах. В связи с этим прогнозируется повышение уровня воды до критических отметок на участках рек Ока, Ия, Уда, Белая, Бирюса и на малых реках южного Прибайкалья», — заявил руководитель службы Азат Насыров.

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16:13 — 1 июля

24 июля вице-премьер Виталий Мутко заявил, что подтопленные районы Иркутской области будут полностью восстановлены к началу августа. По его словам, компенсации получили уже более 40 тысяч подтопленцев.

В конце июня из-за сильного паводка в Иркутской области было подтоплено 10,8 тысячи жилых домов. Погибли 25 человек, еще 11 пропали без вести. Президент России Владимир Путин привлек к ликвидации последствий паводка армейские части и поручил выделить средства из федерального бюджета на ремонт поврежденного жилья.

Паводок был вызван сильными дождями и подъемом уровня рек. Затоплено почти 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах, треть построек не подлежит восстановлению. В шести районах Иркутской области был введен режим ЧС. Ущерб от наводнения оценивается минимум в 29 миллиардов рублей. МЧС не успело оповестить жителей о наводнении. В своей смс-рассылке ведомство оповестило жителей о непогоде, но о каких-либо серьезных последствиях в сообщениях не говорилось.

Источник: Лента.Ру

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