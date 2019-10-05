«Искренность самородка»: победителем «Голоса. 60+» стал шахтёр Леонид Сергиенко

5 октября 2019     39
«Искренность самородка»: победителем «Голоса

На Первом канале завершился второй сезон вокального проекта «Голос. 60+». До заключительного этапа шоу дошли девять конкурсантов, а в суперфинале оказались только четверо из них. Наставники — Михаил Боярский, Пелагея, Валерия и Лев Лещенко — не принимали участия в голосовании: суперфиналистов и победителя определяли зрители. В итоге звание лучшего голоса страны завоевал Леонид Сергиенко из Макеевки, который долгие годы работал шахтёром в Донбассе. Чем запомнился финал проекта «Голос. 60+» — в материале RT.

В пятницу, 4 октября, на Первом канале вышел заключительный выпуск второго сезона популярного вокального проекта «Голос. 60+». Причём перед началом финала конкурса ведущий Дмитрий Нагиев рассказал о ранее анонсированных новых правилах голосования за понравившегося участника. Речь идёт об упразднении системы звонков и ограничении числа смс-сообщений, которые можно направить в поддержку того или иного вокалиста.

«Если раньше можно было отправлять до 20 сообщений с одного номера, то теперь вы можете проголосовать за понравившегося участника только один раз на каждом из этапов», — уточнил Нагиев.

Дополнительным нововведением стала проверочная идентификация при смс-голосовании. Теперь зрителям будет приходить ответное сообщение с просьбой подтвердить своё действие. Только после этой процедуры голос будет засчитан. Изменения были внесены после скандального финала 6-го сезона шоу «Голос. Дети», в ходе которого было зафиксировано «внешнее воздействие» на результаты голосования.

Первый этап финала «Голос. 60+»

В рамках конкурсной программы финального этапа шоу «Голос. 60+» первыми на сцену вышли подопечные Михаила Боярского: Владимир Лаптев и Елена Гурилёва. Первым честь команды отстаивал Лаптев.

«Владимир Георгиевич — это человек очень серьёзный и глубокий. Он очень по-актёрски поёт, это мне ближе», — прокомментировал вокальные способности Лаптева Боярский. 

Музыкант исполнил песню «Дружба» Андрея Шмульяна в аранжировке Владимира Сидорова. После него на сцену вышла Гурилёва с ретро-композицией «Мишка».

«Вы внесли замечательную, чудесную ложку мёда в наш общий праздник. У вас великолепные голоса, чудесный репертуар, и благодаря вам я понял, что хорошей песне подтанцовка не нужна», — отметил наставник после выступления обоих участников команды.

Члены жюри не участвовали в определении вокалиста, достойного звания «лучшего голоса страны». Оценивали выступления конкурсантов только телезрители. И по итогам голосования в суперфинал шоу прошла Елена Гурилёва — за неё свои голоса отдали 86% зрителей.

Покидающему проект участнику по традиции передали слово, и Лаптев процитировал песню Александра Вертинского «Прощальный ужин». В свою очередь, Нагиев заметил, что исполнитель поднял вокальный проект «на небывалый уровень». 

Следующим на сцену вышел финалист из команды Пелагеи Леонид Сергиенко — пенсионер из Макеевки, который 25 лет проработал шахтёром в Донбассе.

«Удивительный голос, удивительная судьба человеческая — всю жизнь проработать в тяжелейших условиях и при этом сохранить творчество в себе», — подчеркнула Пелагея. 

Для выступления в финале Сергиенко выбрал композицию «Спят курганы тёмные» из фильма «Большая жизнь» (известной в исполнении Марка Бернеса).

Следом за ним выступил Михаил Рыжов. «Не зря приехал — это самое главное. Я не оказался в нокауте», — заметил вокалист.

«Михаил Михайлович — очень интересный артист, актёр певческого жанра. Для меня это был практически очевидный выбор (речь об этапе нокаутов. — RT)», — добавила Пелагея.

Рыжов спел композицию «Кони — звери» Матвея Блантера, которую исполнял Муслим Магомаев.

После этого на сцену вернулся Сергиенко, а наставница участников Пелагея призвала страну «выбирать, что ближе»: Михаил Рыжов с его «невероятным артистизмом и профессионализмом» или Леонид Сергиенко «с искренностью самородка, с удивительным голосом».

По результатам голосования, с отрывом в 15% в суперфинал вышел Леонид Сергиенко, получивший почти 60% голосов.

Напоследок Дмитрий Нагиев поблагодарил Михаила Рыжова: «Большое спасибо за то, как вы держитесь, какую вы вселяете веру, что можно до глубоких лет жить полной жизнью».

После этого Нагиев открыл линию для голосования за подопечных Льва Лещенко. В команде у мэтра российской эстрады были три финалиста — дуэт сестёр Богдановых и музыкант Юрий Шиврин. Первыми выступали Ольга и Галина Богдановы.

«Они очень талантливые, яркие и самобытные. У них явно будет преимущество перед другими исполнителями», — выразил уверенность наставник.

В финале конкурса сёстры исполнили народную песню «Проводы», а вслед за ними на сцену вышел Юрий Шиврин.

«Мы взяли для финала интересную арию, — поделился Лещенко. — Мне хочется красивого пения». Шиврин исполнил композицию Давида Тухманова «Я люблю тебя, Россия!», после чего Нагиев передал слово наставнику участников. 

«Я знал, что будет хорошо, но что так хорошо — я даже не предполагал. Я переживаю за телезрителей: какой выбор они сделают?», — сказал Лещенко. В суперфинале шоу зрители захотели увидеть Шиврина, отдав ему 82% голосов.

Наконец, дошла очередь до команды Валерии. Музыкантами, прошедшими в финал в минувшем выпуске шоу, стали Владимир Грицык и самая возрастная участница конкурса — Людмила Пахомова. Первым от команды выступил Грицык.

«Была проведена колоссальная домашняя работа. Выступление было блестящим. Мне хочется ещё больше раскрыть Владимира Грицыка», — заметила наставница. В финале шоу вокалист исполнил песню «Музыкант» из дискографии Константина Никольского.

Первый этап финала «Голоса. 60+» закрывала Людмила Пахомова.

«Она не просто поёт, она проживает. Невозможно устоять перед её человеческим и артистическим обаянием», — считает Валерия. Для финального этапа конкурса Пахомова выбрала романс Бориса Фомина и Константина Подревского «Дорогой длинною». Её выступлению стоя аплодировали все члены жюри.

«Мне хочется призвать зрителей голосовать сердцем. У нас есть потрясающая зажигалка, оптимистка, красавица невероятная Людмила Пахомова. Женщина-мотиватор. Есть феноменальный музыкант, тонкий и глубокий, тембр голоса которого заставляет мурашки бежать по телу», — напоследок сказала Валерия.

Голоса зрителей распределились следующим образом: 47,2% за Людмилу Пахомову против 52,8% в пользу Владимира Грицыка.

«Вы украсили этот проект и нашу жизнь», — заметил Нагиев, обращаясь после результатов голосования к Пахомовой. Сама артистка напоследок прочитала стихотворение, приуроченное к грядущему Дню Победы.

Каждого из непрошедших в суперфинал участников зрители провожали громкими аплодисментами.

Twitter © @voice1tv

Суперфинал «Голос. 60+»

Музыкантам, оказавшимся в суперфинале конкурса, предстояло исполнить по ещё одной композиции. Дмитрий Нагиев открыл линии голосования для всех участников одновременно.

В суперфинале шоу конкурсанты пели в той же очерёдности, что и в первой части выпуска. Для заключительного этапа первая суперфиналистка Елена Гурилёва выбрала композицию «Дорогие мои москвичи» Исаака Дунаевского, а участник команды Пелагеи Леонид Сергиенко — песню «Живёт моя отрада».

Юрий Шиврин исполнил «Арию мистера Икс» из фильма про загадочного акробата, а подопечный Валерии Владимир Грицык — песню Олега Газманова «Единственная». После его выступления Дмитрий Нагиев собрал на сцене всех суперфиналистов.

«Как ни прискорбно, но конкурсная программа завершена», — заключил он и передал слово наставникам для подведения итогов. Члены жюри поблагодарили участников шоу и выразили надежду на участие в следующих сезонах шоу, но старожил проекта Пелагея сообщила об уходе в «бессрочный отпуск».

Наименьшее количество зрительских голосов набрали Владимир Грицык и Елена Гурилёва. Ведущий передал слово участникам, после чего огласил окончательные результаты голосования: с большим отрывом — в 40% голосов — победил Леонид Сергиенко. За него свой голос отдали 70,1% зрителей шоу «Голос. 60+».

После объявления итогов подопечный Пелагеи снова спел песню «Живёт моя отрада», а затем все участники и члены жюри вышли на сцену.

«Наш проект — ещё одно доказательство того, что когда поёт душа, возраст не имеет никакого значения», — заключил Нагиев.

Источник: Россия Сегодня

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