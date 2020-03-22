Испания вводит ограничения на поездки граждан третьих стран

22 марта 2020     10
Испания вводит ограничения на поездки граждан третьих стран

18:50

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страна вводит ограничения на поездки граждан третьих стран на 30 дней.

Аэропорт Мадрида Reuters

«Мы будем применять временные ограничения на все поездки, которые не являются крайне необходимыми из третьих стран. Эти ограничения будут действовать в течение 30 дней», — приводит РИА Новости его слова.

Отмечается,что эти меры не будут касаться жителей стран ЕС, Шенгенской зоны, которые направляются к своему месту жительства, граждан Испании, которые хотят вернуться, тех, кто живёт в приграничных районах.

Также стало известно, что испанское правительство решило продлить режим повышенной готовности в стране до 11 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Источник: Россия Сегодня

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