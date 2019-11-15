Испанский теннисист Надаль завершит сезон-2019 в статусе лидера мирового рейтинга АТР

15 ноября 2019     18
Испанский теннисист Надаль завершит сезон-2019 в статусе лидера мирового рейтинга АТР

02:21

Невыход сербского теннисиста Новака Джоковича в полуфинал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) гарантировал испанцу Рафаэлю Надалю первую строчку мирового рейтинга организации по окончании сезона-2019.

© Andy Rowland via www.imago-images.de globallookpress.com

Текущий сезон станет пятым в карьере Надаля, который он завершит в статусе первой ракетки мира. Ранее испанцу покорялось данное достижение в 2008, 2010, 2013 и 2017 годах.

В сезоне-2019 испанский теннисист отпраздновал победы на двух турнирах серии «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Открытом чемпионате США. Кроме того, Рафаэль выиграл турниры серии Masters в Риме и Монреале.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире АТР, который проходит в столице Великобритании Лондоне.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Испанский теннисист Надаль завершит сезон-2019 в статусе лидера мирового рейтинга АТР
Испанский теннисист Надаль завершит сезон-2019 в статусе лидера мирового рейтинга АТР

02:21 Невыход сербского теннисиста Новака Джоковича в полуфинал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) гарантировал испанцу Рафаэлю Надалю первую строчку мирового …


Историку Соколову предрекли возможную потерю рассудка
Историку Соколову предрекли возможную потерю рассудка

Историк Олег Соколов, арестованный по делу об убийстве сожительницы и аспирантки Анастасии Ещенко, может потерять рассудок. Об этом заявил его …


США пригрозили Египту последствиями за покупку российских Су-35
США пригрозили Египту последствиями за покупку российских Су-35

Египет будут ждать негативные последствия в случае приобретения российских истребителей Су-35. Об этом говорится в письме госсекретаря Майка Помпео и …


Стрелок в калифорнийской школе устроил бойню в свой день рождения
Стрелок в калифорнийской школе устроил бойню в свой день рождения

Устроившему стрельбу в старшей школе калифорнийского города Санта-Кларита в день происшествия исполнялось 16 лет. Об этом сообщает Associated Press со …


В США назвали Huawei и ZTE угрозой безопасности страны
В США назвали Huawei и ZTE угрозой безопасности страны

Huawei и ZTE представляют угрозу безопасности США, доверять им нельзя. С таким заявлением выступил американский министр юстиции – генеральный прокурор …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты