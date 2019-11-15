Испанский теннисист Надаль завершит сезон-2019 в статусе лидера мирового рейтинга АТР

02:21

Невыход сербского теннисиста Новака Джоковича в полуфинал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) гарантировал испанцу Рафаэлю Надалю первую строчку мирового рейтинга организации по окончании сезона-2019.

© Andy Rowland via www.imago-images.de globallookpress.com

Текущий сезон станет пятым в карьере Надаля, который он завершит в статусе первой ракетки мира. Ранее испанцу покорялось данное достижение в 2008, 2010, 2013 и 2017 годах.

В сезоне-2019 испанский теннисист отпраздновал победы на двух турнирах серии «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Открытом чемпионате США. Кроме того, Рафаэль выиграл турниры серии Masters в Риме и Монреале.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире АТР, который проходит в столице Великобритании Лондоне.

Источник: Россия Сегодня