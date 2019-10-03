Историческая медаль: Шубенков завоевал серебро в беге на 110 метров с барьерами на ЧМ по лёгкой атлетике

Россиянин Сергей Шубенков стал серебряным призёром в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе. Победителем соревнований стал американец Грант Холлоуэй, бронза досталась французу Паскалю Мартино-Лагару. Шубенков стал первым в истории барьеристом, который выиграл медали на четырёх чемпионатах мира подряд. Также в шестой день соревнований метатель молота Евгений Коротовский занял 12-е место, а Илья Шкуренёв достаточно успешно выступил в первых пяти видах десятиборья.

Серебро и рекорд Шубенкова

В этом году организаторы чемпионата мира решили ужать программу соревнований в беге на 110 метров с барьерами. Если обычно полуфиналы и финал проходят в разные дни, то в этот раз два забега в вечерней сессии разделяли меньше трёх часов. Медальную гонку даже не стали двигать на самый конец дня, как это происходит с бегом на 100 метров.

В последний раз такой формат применялся на чемпионате мира 2013 года. Это были первые соревнования, на которых фаворитом считался Сергей Шубенков. Шесть лет назад он выиграл полуфинал с результатом 13,17 секунды, но затем стал одним из трёх спортсменов, которые в финале свои показатели ухудшили. Тем не менее Шубенков тогда стал бронзовым призёром и начал медальную серию на чемпионатах мира, которая в Дохе могла стать рекордной — ещё никто не выигрывал награды в беге на 110 метров с барьерами на четырёх подряд чемпионатах мира.

Для начала Шубенкову надо было показать себя в полуфинальной гонке. Его главным соперником в этом забеге был лидер сезона с результатом 12,98 секунды американец Грант Холлоуэй. Он очень быстро стартовал и создал себе ощутимый задел, но Шубенков выиграл финишный рывок, сумев на глазах сократить отставание до минимального. В итоге двух бегунов разделили восемь сотых секунды, и они вместе прошли дальше.

Компанию в финальном забеге им составили ямаец Омар Маклауд, который с результатом 13,08 выиграл второй полуфинал, испанец Орландо Ортега, который был лучшим в третьем со временем 13,16. Лучше Шубенкова перед главным событием вечера также пробежал француз Паскаль Мартино-Лагар, показавший 13,12 с.

Финальный забег пролетел быстро, но событий вместил огромное количество. Шубенков вновь стартовал хуже всех и на первых барьерах видел спины соперников. Холлоуэй же сразу вырвался вперёд вместе с Маклаудом и Ортегой. Но россиянин вновь изумительно пробежал вторую половину дистанции, догнав на последних метрах лидеров забега.

В этот момент произошло то, что в какой-то мере было даже предсказуемо. Маклауд сместился слишком далеко вправо, задел бежавшего рядом Ортегу и свалился на дорожку, заодно притормозив испанца. Два фаворита устранились от борьбы за медали, и Шубенков поднялся на второе место. К огромному своему счастью, он бежал по крайней правой дорожке, на которой ямаец ему бы никак не угрожал. Победу же одержал Холлоуэй, а бронзовым призёром стал Мартино-Лагар, у которого Шубенков взял реванш за прошлогоднее поражение на чемпионате Европы.

Для сборной России его медаль стала третьей на чемпионате мира в Дохе. Ранее победы отпраздновали прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и прыгунья в высоту Мария Ласицкене.

Четвёртый триумф Файдека

Ещё один финал с российским участием состоялся в мужском метании молота. Два года назад эта дисциплина принесла серебро Валерию Пронкину. Но он не приехал в Доху защищать свою медаль, так как не получил заново нейтральный статус. При этом 25-летний спортсмен имеет четвёртый результат сезона в мире, показанный меньше месяца назад.

В его отсутствие неофициально Россию на турнире представляли двое спортсменов. Опытный Дмитрий Лукьянов ещё в феврале отметился мощным результатом 78,97 м, но в Дохе не был к нему близок. С попыткой на 73,47 м он занял лишь 19-е место в квалификации и остался без финала. Зато туда пробился Евгений Коротовский, ставший девятым с броском на 76,36 м.

Но в итоге единственный российский представитель занял последнее место. В своей лучшей попытке Коротовский отправил молот только на 75,14 м.

Победу, причём четвёртую подряд, одержал поляк Павел Файдек, у которого снаряд полетел сначала на 80,15 м, а потом и на 80,50 м. Второе место занял француз Кентен Биго, который два года назад остался четвёртым. Ни разу прежде его соотечественники не были призёрами Олимпийских игр или чемпионатов мира в метании молота. Третье место с отставанием в один сантиметр занял венгр Бенце Халас. Лидер сезона Войцех Новицки из Польши оказался четвёртым.

Шанс Шкуренёва на медаль

Десятиборец Илья Шкуренёв отправился в очередной поход за медалью чемпионата мира. Две предыдущие попытки ему не удались — в Пекине он занял четвёртое место, а в Лондоне был дисквалифицирован за сбитый барьер и не смог закончить соревнования. Но с тех пор он стал серебряным призёром чемпионата Европы и был третьим в семиборье на континентальном первенстве в закрытых помещениях.

Начало соревнований в Дохе получилось для Шкуренёва обнадёживающим. Его как обычно подвёл стартовый вид — стометровка. За показанные 11,02 с он набрал лишь 15-ю сумму очков. Но Шкуренёв исправился в прыжках в длину, где стал уже третьим благодаря попытке на 7,61 м. Оба результата стали его лучшими в этом сезоне.

Толкание ядра не является сильной стороной Шкуренёва, но он постарался максимально сократить отставание от конкурентов. Россиянин побил личный рекорд, отправив снаряд на отметку 14,71 м и стал 13-м в этой дисциплине, а по сумме баллов оказался седьмым с перспективой подняться гораздо выше за счёт своих лучших видов.

К таковым относятся прыжки в высоту, которые были следующим пунктом в программе. Шкуренёв был обязан набирать больше очков, чем все основные фавориты, в том числе француз Кевин Майер, канадец Дамиан Уорнер и гренадец Линдон Виктор. Россиянин в этом сезоне прыгал на 2,04 м, но ему удалось прибавить к этому результату один сантиметр. Затем планка вырастала ещё и ещё, и каждый раз Шкуренёв покорял её с третьей попытки. Лишь на высоте 2,11 м он решил прекратить борьбу, так как остальные претенденты на медали были далеко позади.

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Лучше россиянина выступил только эстонец Майсель Уйбо, который покорил высоту аж 2,17 м. Из-за него Шкуренёв к последнему виду дня, бегу на 400 метров, поднялся только на шестое место. Но в очном противостоянии на дорожке он тут же обошёл своего ближайшего соперника. Российский спортсмен по итогам пяти видов набрал 4340 очков, и для него это очень хороший показатель, который с учётом оставшихся дисциплин даёт шансы бороться за бронзу с Виктором.

Финал без Рудаковой

Для российской легкоатлетки Веры Рудаковой чемпионат мира закончился досрочно. Специалистка в беге на 400 метров с барьерами накануне дошла до полуфинала, но дальше продолжить борьбу за медали не смогла. В своём забеге 27-летняя спортсменка заняла шестое место с результатом 55,57 с, что позволило ей стать только 18-й среди всех участниц этой стадии. Для Рудаковой этот результат был закономерным — в Дохе она показывала свои лучшие результаты в сезоне, но для выхода в финал их было недостаточно.

С лучшими результатами в финал женского бега на 400 метров с барьерами вышли две американки — олимпийская чемпионка Далайла Мухаммад, никогда не выигрывавшая чемпионат мира, и рекордсменка планеты среди юниоров Сидни Маклафлин. Они единственные смогли выбежать из 54 секунд.

А вот в мужском гладком беге на один круг одного из главных фаворитов не будет в финале. Лидер сезона американец Майкл Норман из-за травмы пробежал совсем слабо для себя и занял одно из последних мест среди всех полуфиналистов. Два лучших результата показали багамец Стивен Гардинер и представитель Гренады Кирани Джеймс.

Победа Ашер-Смит без соперниц

Перед финальным соревнованием, в котором рекордную медаль завоевал Сергей Шубенков, состоялся ещё один забег за медали — женщины определили призёров в беге на 200 метров. Большинство спортсменок, которые выступали на дистанции вдвое короче, не стали бороться за награды вновь, и разыгрывать их оставалось тем, кто не стал так лениться.

Фавориткой в такой ситуации стала вице-чемпионка мира из Великобритании Дина Ашер-Смит. В полуфинале она была наголову выше всех соперниц, а в гонке за медали прибавила ещё больше. Спортсменка выбежала из 22 секунд, чего, например, не удавалось победительнице прошлого чемпионата мира из Голландии Дафне Схипперс.

Примечательно, что бег на 200 метров оставался единственной дисциплиной в лёгкой атлетике, в которой британские спортсмены, мужчины или женщины, не выигрывали ни чемпионат мира, ни Олимпийские игры. Ашер-Смит благодаря побитому национальному рекорду восполнила этот пробел. Она опередила ставшую второй американку Бриттани Браун на огромные 0,34 секунды. Ставшая третьей швейцарка Муджинга Камбунджи принесла своей стране первую медаль в этом виде.

Источник: Россия Сегодня