Источник: Дисквалифицированная за допинг кенийская легкоатлетка оказалась мужчиной

Кенийская бегунья Шиис Чепкосгей, которая была дисквалифицирована в 2017 году антидопинговым агентством страны за использование запрещенных препаратов, оказалась мужчиной.

Об этом сообщает Nairobi News.

Спортсменку арестовали за то, что она выдавала себя за медсестру отделения неотложной помощи одной из больниц Кении. Её поместили в камеру предварительного заключения, где выяснилось, что биологически она является мужчиной. В ближайшее время Чепкосгей должна будет пройти обследование, которое определит её пол.

Легкоатлетка была дисквалифицирована на четыре года за использование тестостерона, андростерона и этиохоланона на полумарафоне в Малайзии в октябре 2016 года.

Ранее сообщалось, что победитель «Вуэльты Испании — 2011» лишён титула за допинг.