Источник: исполком WADA единогласно принял решение по отстранению России

13:24
Члены исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно проголосовали за четырёхлетнее отстранение России от крупных международных соревнований.
«Предложенные рекомендации были приняты единогласно», — цитирует ТАСС пресс-службу организации.
Комитет по соответствию WADA рекомендовал организации отстранить Россию от возможности участия и проведения крупных международных соревнований на четыре года.
Ранее сообщалось, что WADA ввело запрет на посещение крупных спортивных мероприятий руководству ОКР и ПКР.
Источник: Россия Сегодня