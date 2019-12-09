Источник: исполком WADA единогласно принял решение по отстранению России

9 декабря 2019     21
Источник: исполком WADA единогласно принял решение по отстранению России

13:24

Члены исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно проголосовали за четырёхлетнее отстранение России от крупных международных соревнований.

«Предложенные рекомендации были приняты единогласно», — цитирует ТАСС пресс-службу организации.

Комитет по соответствию WADA рекомендовал организации отстранить Россию от возможности участия и проведения крупных международных соревнований на четыре года.

Ранее сообщалось, что WADA ввело запрет на посещение крупных спортивных мероприятий руководству ОКР и ПКР.

Источник: Россия Сегодня

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