Источник: итальянский футбольный арбитр погиб под поездом, скрываясь от полиции

7 марта 2020     7
Источник: итальянский футбольный арбитр погиб под поездом, скрываясь от полиции

01:01

Футбольный арбитр Антонио Мартиниелло нарушил условия домашнего ареста и, скрываясь от полиции, попал под колёса поезда.

Об этом сообщает Sky Sport Italia. Инцидент произошёл в деревне Порто-Потенца-Пичена на востоке Италии. 31-летний арбитр находился под домашним арестом после обвинения в преследовании своей бывшей девушки. Мартиниелло носил электронный браслет, но нарушил условия ареста и покинул квартиру. Полиция пришла домой к арбитру, но он скрылся от стражей правопорядка. Мартиниелло выбежал на рельсы и погиб, попав под проходящий мимо поезд.

В феврале арбитра отстранили от судейства на год за то, что в матче региональной лиги он ударил головой вратаря одной из команд.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов предложить Зидану контракт на €8 млн.

Источник: Россия Сегодня

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Источник: итальянский футбольный арбитр погиб под поездом, скрываясь от полиции
Источник: итальянский футбольный арбитр погиб под поездом, скрываясь от полиции

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