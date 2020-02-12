Источник: Махачев встретится с Гиллеспи на UFC 249

18:14
Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев может провести поединок с американцем Грегором Гиллеспи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249.РИА Новости
«По моей информации соперником Ислама Махачева на турнире UFC 18 апреля будет Грегор Гиллеспи», — написал журналист Азамат Бостанов в Instagram.
Турнир UFC 249 пройдёт в Бруклине. Главным поединком вечера будет бой за титул в лёгком весе между действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Ранее команда Нурмагомедова вылетела в США для подготовки к бою с Фергюсоном.
Источник: Россия Сегодня