Источник: семь человек погибли в ДТП с автобусом под Ярославлем 

14 сентября 2019     21
Источник: семь человек погибли в ДТП с автобусом под Ярославлем 

11:18

В Ярославской области в результате столкновения пассажирского автобуса ПАЗ с грузовиком погибли семь человек, ещё 20 пострадали. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

© Алексей Сухоруков РИА Новости

«По предварительным данным, в результате столкновения автобуса ПАЗ и фуры в Гаврилов-Ямском районе пострадали 20 человек, ещё семь человек без признаков жизни», — заявил источник.

По его словам, в числе пострадавших есть ребёнок, его госпитализируют в детскую больницу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Источник: Россия Сегодня

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