Источник сообщил об обнаружении тела мужчины в Москве

13:54
В Москве в квартире на Малой Сухаревской площади обнаружили труп мужчины с огнестрельным ранением. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.РИА Новости
По словам источника, 14 марта в дежурную часть полиции поступила информация о найденном теле.
Тело 23-летнего Динара Сабирова обнаружил его знакомый. Дверь в квартиру была заперта изнутри.
«Давность наступления смерти — более суток», — рассказал источник.
По факту произошедшего проводится проверка.
По неподтверждённым данным СМИ, погибший якобы был сотрудником ФСО.
Источник: Россия Сегодня