Источник сообщил об обнаружении тела мужчины в Москве

13:54

В Москве в квартире на Малой Сухаревской площади обнаружили труп мужчины с огнестрельным ранением. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.

РИА Новости

По словам источника, 14 марта в дежурную часть полиции поступила информация о найденном теле.

Тело 23-летнего Динара Сабирова обнаружил его знакомый. Дверь в квартиру была заперта изнутри.

«Давность наступления смерти — более суток», — рассказал источник.

По факту произошедшего проводится проверка.

По неподтверждённым данным СМИ, погибший якобы был сотрудником ФСО.

Источник: Россия Сегодня