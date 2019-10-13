Источник: Федерация футбола Франции предложит Дешаму новый контракт

13 октября 2019     13
Источник: Федерация футбола Франции предложит Дешаму новый контракт

12 октября 2019, 23:57

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам может остаться во главе команды до 2022 года.

© Panoramic/ZUMAPRESS.com globallookpress.com

Как сообщает L’Equipe, Федерация футбола Франции довольна работой Дидье Дешама во главе национальной команды и намерена предложить специалисту новый контракт до 2022 года. Президент организации Ноэль Ле Гре предложит продление договора специалисту, как только команда квалифицируется на чемпионат Европы.

В своей отборочной группе сборная Франции делит первое место с командой Турции, имея 18 очков после семи туров.

Ранее сообщалось, что Рамос превзошёл Касильяса по количеству матчей в составе сборной Испании.

Источник: Россия Сегодня

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Источник: Федерация футбола Франции предложит Дешаму новый контракт
Источник: Федерация футбола Франции предложит Дешаму новый контракт

12 октября 2019, 23:57 Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам может остаться во главе команды до 2022 года. …


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