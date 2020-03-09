Источник: Эр-Рияд не намерен вести войну на рынке нефти против России

Саудовская Аравия заявила, что не объявляла России ценовую войну на рынке нефти и по-прежнему считает Москву важнейшим партнёром.

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