Источник: Эр-Рияд не намерен вести войну на рынке нефти против России

15:16
Саудовская Аравия заявила, что не объявляла России ценовую войну на рынке нефти и по-прежнему считает Москву важнейшим партнёром.
Источник: Россия Сегодня
15:16
Саудовская Аравия заявила, что не объявляла России ценовую войну на рынке нефти и по-прежнему считает Москву важнейшим партнёром.
Источник: Россия Сегодня
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