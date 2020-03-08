Истребители Британии сопроводили российские Ту-142

8 марта 2020     17
Истребители Британии сопроводили российские Ту-142

04:58

ВВС Великобритании подняли истребители Typhoon с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в графстве Линкольншир для сопровождения российских самолётов, сообщило британское Минобороны.

© Fedor Leukhin / wikimedia.org

«Истребители Typhoon… поднимались сегодня с авиабаз Лоссимут и Конингсби. Это были обычные действия, предпринимаемые в ответ на приближение российского самолёта к воздушному пространству Великобритании, скоординированные с несколькими союзниками по НАТО», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В то же время в аккаунте базы Лоссимут указано, что российские самолёты оказались «в зоне интересов Великобритании».

Ранее сообщалось, что два российских дальних противолодочных самолёта Ту-142 совершили полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана продолжительностью более 15 часов.

Источник: Россия Сегодня

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