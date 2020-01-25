Йохауг победила в скиатлоне на этапе КМ в Оберстдорфе, Непряева — шестая

Ранее стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на этап КМ в Оберстдорфе.

Второй стала её соотечественница Ингвильд Флугстад Эстберг с отставанием 15,5 секунды. Тройку призёров замкнула Тереза Штадлобер из Австрии.

Норвежка преодолела дистанцию за 40 минут и 5,2 секунды.

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла скиатлон на 15 км на восьмом этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.

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