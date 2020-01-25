Йохауг победила в скиатлоне на этапе КМ в Оберстдорфе, Непряева — шестая

13:13
Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла скиатлон на 15 км на восьмом этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.© Plihal Libor/CTK globallookpress.com
Норвежка преодолела дистанцию за 40 минут и 5,2 секунды.
Второй стала её соотечественница Ингвильд Флугстад Эстберг с отставанием 15,5 секунды. Тройку призёров замкнула Тереза Штадлобер из Австрии.
Из российских лыжниц лучшей стала россиянка Наталья Непряева.
Ранее стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на этап КМ в Оберстдорфе.
Источник: Россия Сегодня