Йохауг победила в скиатлоне на этапе КМ в Оберстдорфе, Непряева — шестая

25 января 2020     15
Йохауг победила в скиатлоне на этапе КМ в Оберстдорфе, Непряева — шестая

13:13

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла скиатлон на 15 км на восьмом этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.

© Plihal Libor/CTK globallookpress.com

Норвежка преодолела дистанцию за 40 минут и 5,2 секунды. 

Второй стала её соотечественница Ингвильд Флугстад Эстберг с отставанием 15,5 секунды. Тройку призёров замкнула Тереза Штадлобер из Австрии.

Из российских лыжниц лучшей стала россиянка Наталья Непряева.

Ранее стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на этап КМ в Оберстдорфе.

Источник: Россия Сегодня

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