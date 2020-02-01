Кабмин России поручил приостановить выдачу рабочих виз гражданам КНР

1 февраля 2020     12
Кабмин России поручил приостановить выдачу рабочих виз гражданам КНР

20:39

Правительство России поручило Министерству иностранных дел временно приостановить приём документов,
оформление и выдачу рабочих виз гражданам Китая из-за распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.

РИА Новости

Об этом говорится в распоряжении правительства.

Уточняется, что китайская сторона должна быть уведомлена о том, что данная мера обоснована особыми обстоятельствами и носит временный характер.

Ранее министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили взаимодействие двух государств в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

30 января гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что ВОЗ признала вспышку коронавируса 2019-nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.

Доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института им. Гамалеи Виктор Зуев оценил ситуацию с коронавирусом в беседе с ФАН.

Источник: Россия Сегодня

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