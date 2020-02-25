Кавани выразил желание остаться в ПСЖ

24 февраля 2020     18
Кавани выразил желание остаться в ПСЖ

22:59

Уругвайский форвард ПСЖ Эдинсон Кавани намекнул, что хотел бы и дальше выступать за парижский клуб.

© XinHua globallookpress.com

«Я в ПСЖ уже шесть лет, скоро будет семь. За это время была написана история клуба. Это большое приключение для меня. Я надеюсь и дальше жить жизнью ПСЖ. Меня тут любят, а это приходит со временем. Но всё же эту историю ещё можно продлить. Прошлый месяц был тяжёлым для меня из-за слухов об уходе. Однако я рад, что остался, и хочу продолжать играть здесь», — приводит Le Parisien слова Кавани.

Контракт 33-летнего уругвайского нападающего с французским клубом истекает будущим летом. Главным претендентом на его подписание считался мадридский «Атлетико».

Ранее сообщалось, что Кавани стал первыми игроком в истории ПСЖ, забившим 200 мячей.

Источник: Россия Сегодня

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Кавани выразил желание остаться в ПСЖ

22:59 Уругвайский форвард ПСЖ Эдинсон Кавани намекнул, что хотел бы и дальше выступать за парижский клуб. © XinHua globallookpress.com «Я …



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