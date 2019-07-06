Кадровое решение по помощнику полпреда президента в УрФО примут 8 июля

6 июля 2019     19
Кадровое решение по помощнику полпреда президента в УрФО примут 8 июля

Кадровое решение по помощнику полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Александру Воробьёву, подозреваемому в совершении государственной измены, будет принято в понедельник, 8 июля, на оперативном совещании.

  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на заместителя полпреда Бориса Кириллова.

«Аппарат полпреда и полпред работают по графику, у нас ничего не изменилось. Конечно, очень печально, что так произошло», — отметил он.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали россиянина Александра Воробьёва по подозрению в совершении государственной измены. Задержание произошло 4 июля в рамках возбуждённого по ст. 275 УК России уголовного дела.

Позднее стало известно, что подозреваемый в государственной измене Воробьёв является помощником полпреда президента России в УрФО.

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Воробьёва на два месяца. 

Подробнее — в материале RT.

Источник: Россия Сегодня

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