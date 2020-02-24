Кадыров впервые за восемь лет почтил память жертв депортаций 23 февраля

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил митинг в Грозном по случаю 76-й годовщины высылки чеченцев по приказу Иосифа Сталина. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте», приложив видео с мероприятия.

В публикации политик назвал сталинские репрессии самым суровым наказанием целых народов в истории человечества. «Сталин решил полностью уничтожить наш народ голодом, холодом, бесправием, жестокостью властей. Он приказал предать забвению нашу историю, культуру, образ жизни, уничтожить даже следы пребывания вайнахов на родной земле», — написал чеченский лидер.

Он отметил, что президент России Владимир Путин дважды принес чеченскому народу извинения за события 1944 года.

Акция памяти состоялось 23 февраля, в день трагедии. Последний раз эта дата официально отмечалась в республике восемь лет назад. В 2011 году Кадыров запретил вспоминать жертв депортаций 23 февраля и перенес проведение мероприятий на день похорон своего отца Ахмата Кадырова 10 мая, сообщает «Кавказ.Реалии».

Массовым депортациям при Сталине подверглись многие народы Северного Кавказа, в том числе калмыки, карачаевцы и балкарцы. По указанию советского лидера 23 февраля 1944 года в Киргизию и Казахстан начался вывоз около полумиллиона чеченцев и ингушей якобы из-за сотрудничества с нацистами. По оценкам историков, от тяжелых условий в местах переселения погибли десятки тысяч человек. Вернуться на родную землю людям разрешили только в январе 1957 года.

Источник: Лента.Ру