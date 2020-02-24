Кадыров впервые за восемь лет почтил память жертв депортаций 23 февраля

24 февраля 2020     16
Кадыров впервые за восемь лет почтил память жертв депортаций 23 февраля

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил митинг в Грозном по случаю 76-й годовщины высылки чеченцев по приказу Иосифа Сталина. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте», приложив видео с мероприятия.

В публикации политик назвал сталинские репрессии самым суровым наказанием целых народов в истории человечества. «Сталин решил полностью уничтожить наш народ голодом, холодом, бесправием, жестокостью властей. Он приказал предать забвению нашу историю, культуру, образ жизни, уничтожить даже следы пребывания вайнахов на родной земле», — написал чеченский лидер.

Он отметил, что президент России Владимир Путин дважды принес чеченскому народу извинения за события 1944 года.

Акция памяти состоялось 23 февраля, в день трагедии. Последний раз эта дата официально отмечалась в республике восемь лет назад. В 2011 году Кадыров запретил вспоминать жертв депортаций 23 февраля и перенес проведение мероприятий на день похорон своего отца Ахмата Кадырова 10 мая, сообщает «Кавказ.Реалии».

Массовым депортациям при Сталине подверглись многие народы Северного Кавказа, в том числе калмыки, карачаевцы и балкарцы. По указанию советского лидера 23 февраля 1944 года в Киргизию и Казахстан начался вывоз около полумиллиона чеченцев и ингушей якобы из-за сотрудничества с нацистами. По оценкам историков, от тяжелых условий в местах переселения погибли десятки тысяч человек. Вернуться на родную землю людям разрешили только в январе 1957 года.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Чехии рассказали о действиях в случае эпидемии коронавируса
В Чехии рассказали о действиях в случае эпидемии коронавируса

Власти Чехии начнут закрывать города и села для въезда и выезда по примеру Италии в случае обнаружения в стране случаев …


Захарова назвала балаганом заявления о свидетеле по делу MH17
Захарова назвала балаганом заявления о свидетеле по делу MH17

Заявления прокурора Нидерландов о том, что совместная следственная группа по расследованию крушения малазийского Boeing в Донбассе якобы располагает свидетелем запуска …


В Севастополе откроется выставка «Искусство денег»
В Севастополе откроется выставка «Искусство денег»

Выставка, приуроченная к 250-летию появления в России первых бумажных денежных знаков – ассигнаций, откроется 25 февраля в 16:00 в Центральной …


В Севастополе продлено штормовое предупреждение
В Севастополе продлено штормовое предупреждение

Во вторник, 25 февраля, в городе ожидается усиление северо-западного ветра до 25 метров в секунду. Порывы ветра в Севастопольской бухте …


В Германии автомобиль въехал в толпу людей на карнавале
В Германии автомобиль въехал в толпу людей на карнавале

Автомобиль въехал в толпу людей на карнавале в немецком городе Фолькмарзен. Об этом сообщает Reuters. По информации агентства, ранения получили …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты