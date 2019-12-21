Кадыров вызвал на поединок Александра Емельяненко

21 декабря 2019     17
Кадыров вызвал на поединок Александра Емельяненко

19:40

Глава Чечни Рамзан Кадыров посредством социальных сетей предложил поединок бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, а своим подписчикам определить вид спорта, в котором может пройти подобный бой.

РИА Новости

«В спортивном мире пошла мода — все кому не лень, вызывают на бой Александра Емельяненко. Я тоже решил это сделать, однако пока не определился, по какому виду спорта. Про себя скажу просто — я полон решимости преподать небольшой урок мастерства нашему Другу в любом виде. И при этом постараюсь, чтобы этот урок не был долгим и скучным. Какие будут соображения? Бокс или ММА?» — заявил Кадыров в видеоролике в Instagram.

Александр Емельяненко ранее был был членом бойцовского клуба «Ахмат».

Ранее Кадыров поблагодарил Путина за слова о своём отце.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Российский боксер Кудряшов победил и расстроился
Российский боксер Кудряшов победил и расстроился

Российский боксер-тяжеловес Дмитрий Кудряшов одержал победу над чехом Вацлавом Пейсаром в Красноярске. Комментарий спортсмена передает ТАСС. Поединок продлился все десять …


«Желтые жилеты» приурочили протестную акцию ко дню рождения Макрона
«Желтые жилеты» приурочили протестную акцию ко дню рождения Макрона

«Желтые жилеты» вышли с протестами на улицы Парижа в день рождения президента Франции Эммануэля Макрона. Акция прошла возле Лувра. Об …


Кадыров вызвал на поединок Александра Емельяненко
Кадыров вызвал на поединок Александра Емельяненко

19:40 Глава Чечни Рамзан Кадыров посредством социальных сетей предложил поединок бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, а своим подписчикам определить вид …


В Санкт-Петербурге охранники устроили перестрелку у нефтепровода
В Санкт-Петербурге охранники устроили перестрелку у нефтепровода

На окраине Санкт-Петербурга охранники нефтепровода из ПАО «Транснефть» попали в перестрелку при исполнении своих служебных обязанностей. Об этом сообщает принадлежащее …


В раздевалках спортклуба Порошенко обнаружили видеокамеры
В раздевалках спортклуба Порошенко обнаружили видеокамеры

Следователи Государственного бюро расследований Украины нашли скрытое видеооборудование во время проведения обысков в фитнес-клубе «5 элемент», который, по данным украинских …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты