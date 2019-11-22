Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода

13:08

Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Минэкономразвития.

РИА Новости

В ведомстве пояснили, что в России планируется постепенное сокращение доли граждан, которые ежемесячно отдают более половины своего дохода на погашение кредитов.

Так, к 2024 году индекс показателя долговой нагрузки (ПДН — соотношение платежей по кредитам и займам к ежемесячному доходу заёмщика. — RT) не должен будет превышать 10% ежемесячного дохода россиян.

В Банке России заявили, что высокий показатель ПДН не всегда означает тяжёлое финансовое положение человека.

К примеру, у некоторых клиентов с высоким доходом и в таком случае остаётся существенный объём средств после погашения кредитов.

Минэкономразвития намерено обсудить введение целевых показателей кредитных обязательств россиян на заседании правительственной комиссии в декабре.

С 1 октября Центробанк обязал банки и микрофинансовые организации рассчитывать для заёмщиков ПДН при принятии решения о предоставлении кредита на сумму от 10 тыс. рублей.

Источник: Россия Сегодня