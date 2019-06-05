«Каждый случай индивидуален»: в России предложили ввести алименты на обеспечение детей жильём

Минюст РФ предлагает внести поправки в Семейный кодекс, расширив ответственность плательщиков алиментов. Родителей, проживающих отдельно от детей, предлагают обязать в случае необходимости выплачивать средства на обеспечение детей жильём. Авторы законопроекта рассчитывают, что изменения позволят суду в каждом конкретном случае принимать решение, основанное на балансе интересов ребёнка и алиментщика. Эксперты в целом поддерживают эту идею, однако полагают, что в нынешнем виде инициатива Минюста может привести к тому, что размер выплат в некоторых случаях станет неподъёмным.

Министерство юстиции РФ предлагает расширить ответственность плательщиков алиментов, обязав их в случае необходимости выделять средства на обеспечение детей жильём. Соответствующий законопроект поддержали члены Совета при президенте России по кодификации гражданского законодательства.

Новый вид алиментов предлагается выплачивать, если дети находящихся в разводе родителей будут признаны нуждающимися в жилье или улучшении жилищных условий, пишет «Парламентская газета». В случае принятия этой инициативы статья 86 Семейного кодекса РФ («Участие родителей в дополнительных расходах на детей») будет изложена в следующей редакции:

«При отсутствии соглашения и при наличии исключительных обстоятельств (тяжёлой болезни, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними, обеспечения несовершеннолетнего ребенка жилым помещением и других обстоятельств) каждый из родителей может быть привлечён судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами».

При этом порядок участия родителей в выплате алиментов и их размер определяется судом, «исходя из материального и семейного положения родителей и детей, а также других заслуживающих внимания интересов сторон».

Авторы законопроекта рассчитывают, что изменения позволят суду в каждом конкретном случае принимать решение, основанное на балансе интересов ребёнка и выплачивающего алименты родителя.

Отмечается, что в первую редакцию документа были внесены правки, и теперь для привлечения отдельно живущего родителя к выплате средств на квартиру для ребёнка нужно, чтобы у второго родителя не было пригодного для постоянного проживания жилья.

«Таким образом, если проект будет принят в качестве федерального закона, появится возможность привлекать родителя к дополнительным расходам, которые необходимы для обеспечения права ребёнка на жилище», — заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

За 11 месяцев 2018 года судебные приставы зафиксировали, что от выплаты алиментов уклоняются 558 тыс. россиян. Среди них 72% мужчин и 28% женщин. То есть своими обязанностями по выплате денежных средств ребёнку пренебрегают порядка трети алиментщиков.

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец назвала справедливой инициативу Минюста, предполагающую выделение средств на обеспечение должных жилищных условий ребёнка.

«Странно, что раньше это не было предусмотрено законом… В случае, если один из родителей нетрудоспособен, трудоспособный родитель обязан обеспечить содержание ребёнка… Могут возникнуть возражения, почему же суд не установил место проживания ребёнка с трудоспособным родителем… Тут надо понимать, что каждый случай индивидуален», — отметила Волынец.

Собеседница RT также призвала реализовать программу муниципальной поддержки таких семей.

«Государство обладает жилым фондом, и таким семьям нужно предоставлять жильё по договору социального найма… Это менее обременительно в финансовом плане», — добавила она.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова, речь в законопроекте Минюста, скорее всего, идёт о съёме жилья, а не о его приобретении. Таким образом, к существующим выплатам в 25—50% от заработка добавляются алименты на съём жилья, что в текущих реалиях фактически неосуществимо.

«Получится, что уже существующие алименты увеличатся в размере: кроме минимальной суммы на содержание, питание и одежду (которых тоже не хватает по нынешним ценам), ещё необходима дополнительная сумма на съёмное жилье, это минимум 20—30 тыс. рублей», — заявил RT парламентарий.

Он добавил, что хотя эта идея и является гуманистической, но надо учитывать баланс интересов в каждом конкретном случае. Например, если ушедший из одной семьи родитель в другой семье завёл нескольких детей, выплата повышенных алиментов первому ребёнку может ущемить права его детей, рождённых в новом браке.

«Это тоже надо учитывать. Может получиться так, что, обеспечив жильём, даже съёмным, свою прошлую семью, он не сможет обеспечить содержание нынешней семьи. Здесь не должно быть конфликта интересов», — отметил Лысаков.

В свою очередь, его коллега, первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов также выразил мнение, что к нынешней редакции законопроекта возникает целый ряд вопросов.

«Прежде всего, при нынешнем уровне дохода подавляющее большинство родителей такой вид алиментов выплачивать не сможет. Второй момент — с юридической точки зрения дробление какой-то выплаты на отдельные виды странно. Должна быть единая разумная сумма алиментов, которую должен выплачивать супруг, который не проживает с ребёнком. И она должна быть достаточной для того, чтобы обеспечить потребности ребёнка с одной стороны, а с другой — не делать бомжа и второго родителя», — подчеркнул депутат.

Он также обратил внимание на ещё один существенный момент — необходимость обеспечить взымаемость алиментов, а также найти найти всех неплательщиков, которые не исполняют свои обязанности по уже существующим статьям алиментов.

«Какой смысл вводить новые виды алиментов, если существующие не платятся. Мы неоднократно предлагали создать алиментный фонд. То есть государство из бюджета выплачивает алименты за тех родителей, которые в бегах. Но когда их находят, они в полной мере и в большей степени возмещают государству все затраты», — добавил Емельянов.