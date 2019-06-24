«Калашников» представил гражданскую версию автомата АК-12

24 июня 2019     12
«Калашников» представил гражданскую версию автомата АК-12

Концерн «Калашников» на традиционной ежегодной презентации представил гражданскую версию автомата АК-12. Об этом сообщает РИА Новости.

  • РИА Новости

«АК-12 оказался очень удачным продуктом, у нас подписан трёхлетний контракт с Минобороны, но мы подумали о людях, которые хотят иметь гражданскую версию. Поэтому сегодня мы представляем её — АК TR3», — заявил в ходе презентации директор концерна Владимир Дмитриев.

По словам эксперта «Калашникова» Владимира Онокоя, гражданская версия не может стрелять в режиме автоматического огня.

Кроме того, Дмитриев объявил о планах открыть в России в ближайший год пять стрелковых центров компании.

Ранее «ПолитЭксперт» передавал, что на ПМЭФ «Калашников» представил образцы действующего вооружения.

Источник: Россия Сегодня

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