Калинина стала бронзовым призёром в кайтбординге на Всемирных пляжных играх

20:09
Россиянка Елена Калинина заняла третье место в соревнованиях по кайтбордингу в дисциплине кайт фойл на Всемирных пляжных играх в катарской Дохе.©rusyf.ru
В борьбе за золото российская спортсменка уступила американке Даниэле Мороз, одержавшей победу, и ставшей второй представительнице Польши Юлие Дамасевич.
КайтФ ойл является разновидностью кайтбординга. Отличие заключается в наличии на доске кайтфойлистов подводного крыла.
Ранее сообщалось, что российские теннисистки завоевали бронзу на Всемирных пляжных играх.
Источник: Россия Сегодня