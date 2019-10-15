Калинина стала бронзовым призёром в кайтбординге на Всемирных пляжных играх

Ранее сообщалось , что российские теннисистки завоевали бронзу на Всемирных пляжных играх.

КайтФ ойл является разновидностью кайтбординга. Отличие заключается в наличии на доске кайтфойлистов подводного крыла.

В борьбе за золото российская спортсменка уступила американке Даниэле Мороз, одержавшей победу, и ставшей второй представительнице Польши Юлие Дамасевич.

Россиянка Елена Калинина заняла третье место в соревнованиях по кайтбордингу в дисциплине кайт фойл на Всемирных пляжных играх в катарской Дохе.

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Калинина стала бронзовым призёром в кайтбординге на Всемирных пляжных играх 20:09 Россиянка Елена Калинина заняла третье место в соревнованиях по кайтбордингу в дисциплине кайт фойл на Всемирных пляжных играх в …

