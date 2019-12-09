Калининград надеется принять ЧМ по волейболу 2022 года, несмотря на санкции WADA

22:40

Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко выразила надежду, что у Калининграда получится принять чемпионат мира по волейболу 2022 года, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).

РИА Новости

«На сегодняшний день мы рассчитываем, что в Калининграде пройдут крупные международные старты и самым, наверное, крупным является чемпионат мира по волейболу в 2022 году. Мы очень верим, что все-таки эти соревнования будут именно в России, именно у нас в области», — цитирует Ищенко ТАСС.

Она также отметила, что решение принято не до конца, и у РУСАДА есть ещё 21 день для подачи апелляции в CAS.

WADA отстранило Россию от участия в международных турнирах на четыре года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, в этот период Россия не сможет принимать международные спортивные турниры на своей территории. РУСАДА же было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее в Госдуме оценили решение WADA в отношении России.

Источник: Россия Сегодня