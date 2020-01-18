Калинская победила Синьюй и вышла в основную сетку Australian Open

08:40

Россиянка Анна Калинская одержала победу над китаянкой Ван Синьюй в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии, и пробилась в основную сетку турнира.

© Don Emmert / AFP

Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6, 6:2 в пользу россиянки. Матч продолжался два часа.

Соотечественницы Калинской Наталья Вихлянцева и Варвара Грачёва свои матчи финала квалификации проиграли и завершили выступление на турнире.

Ранее сообщалось, что Рублёв признался, что не ожидал попадания в финалы двух подряд турниров ATP.

Источник: Россия Сегодня