Калинская победила Синьюй и вышла в основную сетку Australian Open

08:40
Россиянка Анна Калинская одержала победу над китаянкой Ван Синьюй в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии, и пробилась в основную сетку турнира.© Don Emmert / AFP
Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6, 6:2 в пользу россиянки. Матч продолжался два часа.
Соотечественницы Калинской Наталья Вихлянцева и Варвара Грачёва свои матчи финала квалификации проиграли и завершили выступление на турнире.
Ранее сообщалось, что Рублёв признался, что не ожидал попадания в финалы двух подряд турниров ATP.
Источник: Россия Сегодня