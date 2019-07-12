Камалов завоевал бронзу в тхэквондо на летней Универсиаде

12 июля 2019     10
Камалов завоевал бронзу в тхэквондо на летней Универсиаде

Российский тхэквондист Рафаэль Камалов занял третье место в весовой категории до 87 кг на Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе.

  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

В полуфинале россиянин потерпел поражение от Пак Ин Хо из Южной Кореи. 

По регламенту уступившие в полуфинале становятся бронзовыми призёрами. Также третье место занял мексиканец Андрес Суарес.

В финале Пак Ин Хо одолел казахстанца Смайла Дуйсебая.

Ранее гимнастка Екатерина Селезнёва стала чемпионкой Универсиады в индивидуальном многоборье.

Источник: Россия Сегодня

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