Камалов завоевал бронзу в тхэквондо на летней Универсиаде

По регламенту уступившие в полуфинале становятся бронзовыми призёрами. Также третье место занял мексиканец Андрес Суарес.

В полуфинале россиянин потерпел поражение от Пак Ин Хо из Южной Кореи.

Российский тхэквондист Рафаэль Камалов занял третье место в весовой категории до 87 кг на Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе.

Камалов завоевал бронзу в тхэквондо на летней Универсиаде Российский тхэквондист Рафаэль Камалов занял третье место в весовой категории до 87 кг на Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе. …



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