Камалов завоевал бронзу в тхэквондо на летней Универсиаде

Российский тхэквондист Рафаэль Камалов занял третье место в весовой категории до 87 кг на Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе.
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- РИА Новости
В полуфинале россиянин потерпел поражение от Пак Ин Хо из Южной Кореи.
По регламенту уступившие в полуфинале становятся бронзовыми призёрами. Также третье место занял мексиканец Андрес Суарес.
В финале Пак Ин Хо одолел казахстанца Смайла Дуйсебая.
Ранее гимнастка Екатерина Селезнёва стала чемпионкой Универсиады в индивидуальном многоборье.
Источник: Россия Сегодня