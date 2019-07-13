Кандидат в депутаты Рады призвал захватывать итальянцев на Украине

13 июля 2019     9
Кандидат в депутаты Рады призвал захватывать итальянцев на Украине

Экс-лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»*, кандидат в депутаты Верховной рады Дмитрий Ярош предложил захватить «с десяток итальянцев», находящихся на территории Украины.

  • © РИА Новости

Как сообщает газета «Известия», соответствующее предложение он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Давайте «упакуем» с десяток итальянцев, которые время от времени приезжают к нам на Украину», — написал Ярош.

Как указывает издание, вместе с этим он считает нужным обвинить этих итальянцев в том, что они являлись ополченцами самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, а после «долго судить» их по данным обвинениям и вынести им приговор о пожизненном заключении.

Отмечается, что кандидат в депутаты Рады таким образом предлагает ответить на то, что в Италии суд приговорил бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы по делу о гибели в Донбассе итальянского репортёра Андреа Роккелли.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал приговор Маркиву.

*«Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

Источник: Россия Сегодня

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