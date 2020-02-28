Капризов стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ

28 февраля 2020     16
Капризов стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ

23:38

Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов выиграл снайперский зачёт по итогам гладкого сезона КХЛ.

РИА Новости

В 57 играх чемпионата спортсмен забросил 33 шайбы. На две меньше оказалось в активе Дмитрия Яшкина из московского «Динамо» (31). Третьим снайпером стал форвард уфимского «Салавата Юлаева» Никита Сошников (27).

Лавры лучшего ассистента достались московскому динамовцу Вадиму Шипачёву, который сделал 48 голевых передач. Линус Умарк («Салават Юлаев») записал себе в актив 42 ассиста, столичный армеец Линден Вей 35 раз помогал отличиться своим партнёрам.

Ранее сообщалось, что Шипачёв выиграл гонку бомбардиров в гладком сезоне КХЛ.

Источник: Россия Сегодня

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