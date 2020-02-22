Карантин снят с пассажиров вагона, отцепленного в Брянске

22 февраля 2020     15
Карантин снят с пассажиров вагона, отцепленного в Брянске

15:54

Пассажиры вагона поезда Киев — Москва, отцепленного в Брянске из-за подозрения на новый коронавирус 2019-nCoV у ехавшей в нём гражданки Китая, отпущены из карантина.

РИА Новости

Как сообщает ТАСС, у гражданки КНР диагноз также не подтвердился, она покинет Брянск в ближайшее время.

«21 человек из 22 граждан, которые были помещены на карантин, покинули карантинное помещение и отправились по своим направлениям, большинство — в сторону Москвы. Карантин снят. Все пробы отрицательные, никаких вирусных заболеваний, в том числе и острых респираторных вирусных инфекций, не выявлено», — сообщила начальник управления информационного обеспечения деятельности губернатора и правительства Брянской области Юлия Старовойтова.

Ранее в пресс-службе РЖД заявили о госпитализации в Брянске гражданки Китая с украинского поезда с высокой температурой, вагон был отцеплен и направлен в санитарный тупик.

Источник: Россия Сегодня

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