Карлосу Гону запретили выезд из Ливана

9 января 2020     20
Карлосу Гону запретили выезд из Ливана

17:40

Власти Ливана запретили бывшему главе автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлосу Гону выезд из страны.

© Panoramic/ZUMAPRESS.com globallookpress.com

Об этом сообщает ливанский телеканал MTV.

Отмечается, что о запрете на выезд стало известно после допроса Гона и слушания по его делу в главном здании суда в Бейруте.

Ранее власти Ливана заявили, что не имеют отношения к прибытию Гона в Бейрут из Японии.

31 декабря сообщалось, что Карлос Гон покинул Японию без разрешения.

Источник: Россия Сегодня

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