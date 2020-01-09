Карлосу Гону запретили выезд из Ливана

17:40
Власти Ливана запретили бывшему главе автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлосу Гону выезд из страны.© Panoramic/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Об этом сообщает ливанский телеканал MTV.
Отмечается, что о запрете на выезд стало известно после допроса Гона и слушания по его делу в главном здании суда в Бейруте.
Ранее власти Ливана заявили, что не имеют отношения к прибытию Гона в Бейрут из Японии.
31 декабря сообщалось, что Карлос Гон покинул Японию без разрешения.
Источник: Россия Сегодня