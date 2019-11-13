Карпин не исключил, что может покинуть «Ростов» из-за ситуации в клубе

13 ноября 2019     19
Карпин не исключил, что может покинуть «Ростов» из-за ситуации в клубе

18:59

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не исключил, что может покинуть команду из-за сложной финансовой ситуации в клубе.

@rostovfc Twitter

«Уйду ли я, если уйдут президент клуба Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин? Да, как и многие футболисты. Хотя мне всё нравится в клубе и команде, влюбился в город — атмосфера великолепная, болельщики потрясающие. Всё это даёт позитив, но нельзя не брать в расчёт ситуацию вокруг клуба», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

50-летний специалист возглавляет «Ростов» с 19 декабря 2017 года. Под его руководством команда заняла 11-е место в сезоне-2017/18 Российской премьер-лиги, и стала девятой в сезоне-2018/19. По итогам 16-туров нынешнего розыгрыша чемпионата «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

Ранее Карпин рассказал о сложной финансовой ситуации в «Ростове».

Источник: Россия Сегодня

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