Карпин считает, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол

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«Всё в этой жизни реально, всё зависит от них самих. Если захотят, то смогут вернуться», — сказал специалист в интервью на Youtube-канале COMMANDOS.
Он подчеркнул, что для возвращения игрокам придётся много работать. При этом он выразил уверенность, что оба спортсмена каким-то образом держат себя в форме.
«Кокорин располнел? Можно располнеть, а потом все сбросить. Что касается их наказания, то, мне кажется, это too much (перебор)», — добавил Карпин.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.
13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но был вынесен новый — с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.
28 июня Пресненский суд Москвы направил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) распоряжение об исполнении приговора в отношении Кокорина и Мамаева.
4 июля стало известно, что Кокорина и Мамаева этапировали в колонию.
Ранее УФСИН опровергла информацию о нахождении Кокорина и Мамаева в изоляторе.
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