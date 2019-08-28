Касамара пообещала добиваться выборности глав управ

28 августа 2019     20
Касамара пообещала добиваться выборности глав управ

Проректор Высшей школы экономики, кандидат в депутаты в Мосгордуму по 45-му округу Валерия Касамара пообещала, что в случае избрания в столичный парламент будет выступать за введение выборности глав управ, пишет ТАСС.

Она уточнила, что в настоящий момент эти лица назначаются. «И главные претензии, которые звучат от москвичей, заключаются в том, что они (жители города — прим. «Ленты.ру») не чувствуют персональной ответственности людей, которые на местах руководят районом. Зачастую главы управ меняются, как перчатки, у человека нет привязки к земле, у него нет персональной ответственности, если мы говорим про школу демократии, то проходить ее надо, начиная с районного уровня», — подчеркнул кандидат.

Также она выступила за введение практики дворовых референдумов. По ее мнению, это позволит упорядочить работу по благоустройству придомовых территорий.

Говоря о различных акциях, связанных с выборами в Москве, Касамара заявила, что не поддерживает участие в несанкционированных митингах, но отметила, что полиция в некоторых случаях применяла избыточную силу.

Ранее, сообщалось о том, Касамара намерена провести модернизацию электоральной системы на выборах в представительные органы власти всех уровней: снизить избирательный барьер на думских выборах по пропорциональной системе до 3 процентов; ввести молодежные квоты в партийных списках на выборах в Государственную Думу и законодательные собрания регионов; разрешить партиям, получившим 3 процентов и более на думских выборах, выдвигать кандидатов в губернаторы без прохождения муниципального фильтра. Уменьшить муниципальный фильтр, чтобы он не носил дискриминационного характера; освободить от сбора подписей на выборах в региональные парламенты действующих муниципальных депутатов; ввести единую норму подписей, необходимых для регистрации на выборах Государственной Думы, представительных органов субъектов федерации и губернаторов — 1 процент от числа избирателей; предусмотреть возможность сбора подписей через сайт госуслуг, сохранив при этом порядок сбора подписей для той части населения, которая привыкла ставить подпись на бумаге, а также ввести альтернативу сбору подписей в виде избирательного залога.

Источник: Лента.Ру

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