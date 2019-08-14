Касаткина вышла во второй круг теннисного турнира в Цинциннати

Ранее сообщалось, что Касаткина занимает 41-е место в новой версии мирового рейтинга WTA.

Следующей соперницей Касаткиной на турнире в США станет американская теннисистка Мэдисон Киз.

В матче первого раунда соревнований отечественная теннисистка в двух сетах обыграла представительницу Чехии Барбору Стрыцову со счётом 6:4, 7:6 (11:9).

Россиянка Дарья Касаткина пробилась во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском Цинциннати.

Касаткина вышла во второй круг теннисного турнира в Цинциннати 02:51 Россиянка Дарья Касаткина пробилась во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском Цинциннати. В матче …



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