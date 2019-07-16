Кафу испытывает финансовые проблемы

Бывший защитник «Ромы», «Милана» и сборной Бразилии по футболу Кафу находится на грани банкротства из-за многомиллионных долгов.

«Это моя проблема. Я могу отказаться от своей собственности, машины или дома. Хочу закрыть свои долги», — приводит слова Кафу Folha de S. Paulo.

Спортивное агентство Кафу Capi Penta International Football Player показывает существенные убытки, из-за чего у футболиста накопились многомиллионные долги.

Ранее сообщалось, что РФС снял с «Крыльев Советов» запрет на регистрацию новых футболистов.