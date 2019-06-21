Кафу стал послом чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре

Легендарный бразильский футболист Кафу стал официальным послом чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей оргкомитета мирового первенства, церемония вручения Кафу символической футболки посла прошла в его родном городе Сан-Паулу.

49-летний Кафу является двукратным чемпионом мира. В составе сборной Бразилии он выигрывал турнир в 1994 и 2002 годах.

Мировое первенство в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Матчи турнира пройдут в семи городах — Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

Ранее в оргкомитете ЧМ-2022 по футболу опровергли информацию о возможном переносе турнира из Катара.