Кацалапов: номера для выступления на шоу Art on Ice поставили за восемь часов

15:00

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в паре с Викторией Синициной, рассказал, как проходила их подготовка к ледовому шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.

РИА Новости

«Номера, с которыми мы будем выступать в Art on Ice, мы ставили себе сами. За два дня до отъезда в Цюрих мы вышли на лёд в Москве, прокатались в общей сложности восемь часов, поставили себе два номера, плюс ещё один, случайно перепутав музыку. Так что у нас даже есть резервная постановка. Когда прилетели в Швейцарию, нас с Викой прямо с самолёта привезли на каток, поскольку один из наших номеров включает в себя групповую часть в середине постановки, и мы вместе с группой стали эту часть отрабатывать», — рассказал Кацалапов RT.

Он также отметил, что к подготовке к показательным выступлениям относится также же серьёзно, как и к ответственными соревнованиями.

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Источник: Россия Сегодня