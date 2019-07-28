Квят в третий раз за карьеру в «Формуле-1» поднялся на подиум

18:45

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят финишировал третьим на Гран-при Германии и в третий раз за карьеру поднялся на подиум королевских автогонок.

© Jan Woitas/dpa globallookpress.com

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии и в третий раз поднялся на подиум.

Лучшим результатом в карьере гонщика является второе место на Гран-при Венгрии в 2015 году. Также Квят становился третьим на Гран-при Китая в 2016 году.

Ранее сообщалось, что спортсмен впервые стал отцом в ночь перед гонкой Гран-при в Германии.

Источник: Россия Сегодня