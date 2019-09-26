Квят рассказал, с какой трибуны он бы смотрел Гран-при России

26 сентября 2019     11
Квят рассказал, с какой трибуны он бы смотрел Гран-при России

16:39

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят рассказал, какое место на трибунах автодрома в Сочи он бы занял, будучи зрителем предстоящего Гран-при России.

© Photo4/Lapresse globallookpress.com

«Скорее всего, второй поворот после первой длинной прямой, где есть первое торможение. Естественно, свою трибуну. Ещё 13-й поворот, связка шикана — шпилька. Там тоже интересно, легко ошибиться и иногда бывает борьба», — заявил Квят на пресс-конференции.

Гран-при России пройдёт в Сочи с 27 по 29 сентября.

Ранее Квят заявил, что если ему удастся заработать очки в Сочи, то это будет отличный результат

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Источник: Россия Сегодня

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