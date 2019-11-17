Квят сожалеет о своём результате в квалификации Гран-при Бразилии

02:49

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации 20-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бразилии.

@ToroRosso Twitter

«Жаль, что так вышло. Во время третьей тренировки ощущения в болиде были отличными, и я готовился к квалификации с позитивным настроем. Но после обеда баланс машины уже не был оптимальным. Во второй попытке я совершил пару ошибок, которые не позволили мне улучшить время. Не знаю, в чем была причина — я потерял ритм, и круг не получился», — приводит слова Квята пресс-служба Toro Rosso.

Он отметил, что, тем не менее, в целом у него был сильный гоночный темп.

«Несмотря на то, что 16-я позиция — не идеальное место для старта, мы попробуем что-нибудь сделать», — добавил россияинин.

Квят занял 16-е место, завершив борьбу в первом сегменте квалификации. Гонка состоится 17 ноября. Стартовые огни погаснут в 20:10 мск.

Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бразилии.

Источник: Россия Сегодня