КГБ Белоруссии пресёк контрабанду оружия с Украины в Россию

17 сентября 2019     11
КГБ Белоруссии пресёк контрабанду оружия с Украины в Россию

06:09

RT

Белорусские таможенники и сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) страны раскрыли и пресекли схему переправки через территорию Белоруссии крупных партий оружия с Украины в Россию.

Reuters © Valentyn Ogirenko

Об этом председатель белорусского Государственного таможенного комитета (ГТК) Юрий Сенько рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Мы совместно с Комитетом государственной безопасности отрабатывали информацию, когда с Украины транзитом через Республику Беларусь перемещались части оружия в Литву и оттуда более крупными партиями перемещались в Российскую Федерацию», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, после этого уже на российской территории в ходе спецоперации было изъято большое количество оружия — автоматы, пистолеты, винтовки, а также боеприпасы.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона была вынуждена «полностью закрыть наглухо» границу с Украиной из-за потока оружия оттуда.

Позднее госпогранслужба Украины сообщила, что фиксирует снижение числа попыток незаконно провезти через украинско-белорусскую границу оружие.

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Источник: Россия Сегодня

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