КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 425 тыс. рублей по итогам матча с ЦСКА

7 марта 2020     6
КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 425 тыс

13:29

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц рассказал о штрафах по итогам матча 1/4 финала Кубка России между московскими «Спартаком» и ЦСКА.

РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на слова Григорьянца, «Спартак» оштрафован на 425 тыс. рублей, а ЦСКА — на 225 тыс. рублей.

Клубы были наказаны за скандирование фанатами оскорбительных выражений, использование пиротехники.

Кроме того, красно-белые оштрафованы за несогласованный баннер, носивший оскорбительный характер, и за провокационное поведение со стороны распределительной службы клуба в отношении болельщиков ЦСКА.

«Спартак» в меньшинстве в дополнительное время обыграл ЦСКА со счётом 3:2 и вышел в полуфинал Кубка России, в котором 23 апреля сыграет с петербургским «Зенитом». 

Ранее экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус назвал интересной идею Леонида Федуна передать «Спартак» болельщикам.

Источник: Россия Сегодня

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