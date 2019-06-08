Кикнадзе: изменения в ЛЧ уменьшат шансы участия российских клубов

8 июня 2019     13
Кикнадзе: изменения в ЛЧ уменьшат шансы участия российских клубов

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе согласился с мнением представителя испанской футбольной Примеры Даниэля Серехидо, что Россия может не попасть в сетку нового формата Лиги чемпионов из-за низких коэффициентов в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Я абсолютно согласен с Даниэлем Серехидо, что предлагаемые изменения формата лиги приведут к уменьшению шансов российских клубов на участие в основном турнире. Это будет турнир для богатых», — цитирует гендиректора «Локомотива» «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что изменения произойдут не раньше 2024 года, но ведущие лиги настроены категорически против нового формата.

Согласно новому предложению, с 2024 года в турнире должны остаться 32 клуба, но на групповом этапе они будут разбиты не на восемь групп по четыре команды, а на четыре группы по восемь команд. 

Шесть первых команд из каждой группы будут сохранять места в Лиге чемпионов на следующий сезон. Таким образом, согласно новым правилам, ежегодно в турнир могут входить только восемь новых команд.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал возможное непопадание России в новую Лигу чемпионов.

Источник: Россия Сегодня

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