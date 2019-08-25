Кинтана выиграл второй этап веломногодневки «Вуэльта»

19:09
Колумбийский велогонщик Наиро Кинтана из команды Movistar одержал победу на втором этапе третьего Гранд-тура сезона — «Вуэльте».
Кинтана преодолел дистанцию 199,6 км за 5 часов 11 минут 17 секунд.
Вторым финишную черту пересёк ирландец Николас Роуч из team Sunweb. Тройку призёров замкнул словенский гонщик Jumbo-Visma Примож Роглич.
Лучшим из россиян стал Сергей Чернецкий из Caja Rural-Seguros RGA — 26-е место.
Россияне Павел Кочетков и Вячеслав Кузнецов выступающие за Katusha-Alpecin заняли 81-е и 107-е места соответственно.
Ранее сообщалось, что велокоманда Astana Pro Team победила на первом этапе «Вуэльты».
Источник: Россия Сегодня