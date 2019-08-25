Кинтана выиграл второй этап веломногодневки «Вуэльта»

Ранее сообщалось , что велокоманда Astana Pro Team победила на первом этапе «Вуэльты».

Россияне Павел Кочетков и Вячеслав Кузнецов выступающие за Katusha-Alpecin заняли 81-е и 107-е места соответственно.

Лучшим из россиян стал Сергей Чернецкий из Caja Rural-Seguros RGA — 26-е место.

Колумбийский велогонщик Наиро Кинтана из команды Movistar одержал победу на втором этапе третьего Гранд-тура сезона — «Вуэльте».

Кинтана выиграл второй этап веломногодневки «Вуэльта» 19:09 Колумбийский велогонщик Наиро Кинтана из команды Movistar одержал победу на втором этапе третьего Гранд-тура сезона — «Вуэльте». Кинтана преодолел …



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