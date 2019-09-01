Кирьос отреагировал на неспортивное поведение Медведева на US Open

1 сентября 2019     11
Кирьос отреагировал на неспортивное поведение Медведева на US Open

01:14

Австралийский теннисист Ник Кирьос оценил поведение россиянина Даниила Медведева во время матча третьего раунда US Open с испанцем Фелисиано Лопесом.

В своём Twitter Кирьос использовал фотографию с неприличным жестом россиянина в качестве обложки профиля.

Во время матча с Лопесом болельщики поддерживали испанского теннисиста, что Медведев не оставил без внимания, сделав в сторону зрителей неприличный жест.

Ранее сообщалось, что организаторы US Open оштрафовали Медведева за неспортивное поведение.

Источник: Россия Сегодня

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