Кирьос отреагировал на неспортивное поведение Медведева на US Open

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Австралийский теннисист Ник Кирьос оценил поведение россиянина Даниила Медведева во время матча третьего раунда US Open с испанцем Фелисиано Лопесом.
В своём Twitter Кирьос использовал фотографию с неприличным жестом россиянина в качестве обложки профиля.
Во время матча с Лопесом болельщики поддерживали испанского теннисиста, что Медведев не оставил без внимания, сделав в сторону зрителей неприличный жест.
Ранее сообщалось, что организаторы US Open оштрафовали Медведева за неспортивное поведение.
Источник: Россия Сегодня