Кирьос оштрафован на $113 тысяч за поведение в матче с Хачановым

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Австралийский теннисист Ник Кирьос оштрафован организаторами турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати за неспортивное поведение в матче второго круга с россиянином Кареном Хачановым.
Как сообщает ESPN, во время матча с Хачановым 24-летний австралиец устроил перепалку с судьёй, в перерыве встречи разбил две ракетки, находясь в подтрибунном помещении, а после игры выругался в адрес главного арбитра и плюнул в его сторону.
Встреча завершилась победой российского теннисиста со счётом 6:7, 7:6, 6:2.
Отмечается, что за подобное поведение Кирьоса ещё могут оштрафовать дополнительно или дисквалифицировать на определённый период.
Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв победил Роджера Федерера и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Цинциннати.
Источник: Россия Сегодня