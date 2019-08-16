Кирьос оштрафован на $113 тысяч за поведение в матче с Хачановым

16 августа 2019     17
Кирьос оштрафован на $113 тысяч за поведение в матче с Хачановым

00:41

Австралийский теннисист Ник Кирьос оштрафован организаторами турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати за неспортивное поведение в матче второго круга с россиянином Кареном Хачановым.

Как сообщает ESPN, во время матча с Хачановым 24-летний австралиец устроил перепалку с судьёй, в перерыве встречи разбил две ракетки, находясь в подтрибунном помещении, а после игры выругался в адрес главного арбитра и плюнул в его сторону.

Встреча завершилась победой российского теннисиста со счётом 6:7, 7:6, 6:2.

Отмечается, что за подобное поведение Кирьоса ещё могут оштрафовать дополнительно или дисквалифицировать на определённый период.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв победил Роджера Федерера и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Цинциннати.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Пилот аварийно севшего Airbus отказался считать себя героем
Пилот аварийно севшего Airbus отказался считать себя героем

Пилот пассажирского самолета Airbus A321, аварийно севшего на кукурузном поле в Подмосковье, Дамир Юсупов отказался считать себя героем. Об этом …


Тренер «Спартака» Кононов ответил фанатам на критику его внешнего вида
Тренер «Спартака» Кононов ответил фанатам на критику его внешнего вида

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов после победы над швейцарским «Туном» в Лиге Европы рассказал, почему третью игру подряд не …


Кирьос оштрафован на $113 тысяч за поведение в матче с Хачановым
Кирьос оштрафован на $113 тысяч за поведение в матче с Хачановым

00:41 Австралийский теннисист Ник Кирьос оштрафован организаторами турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати за неспортивное поведение в матче второго …


«Реал» взял кредит на Неймара
«Реал» взял кредит на Неймара

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес оформил займ для последующей сделки по переходу бразильского форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара. Об этом сообщает …


Концепцию движения беспилотных автомобилей разработали в России
Концепцию движения беспилотных автомобилей разработали в России

Минпромторг разработал концепцию обеспечения безопасности дорожного движения, учитывающую появление на ней беспилотных автомобилей. Как следует из материалов ведомства, концепция предназначена …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты